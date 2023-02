Televoto Sanremo 2023, quali sono i codici dei cantanti e come si vota

Numeri di telefono e tariffe, tutto quanto c'è da sapere sulle modalità di votazione al festival di Sanremo che coinvolge i telespettatori

Televoto Sanremo 2023, quali sono i codici e i numeri da comporre da smartphone e telefono fisso per votare il cantante preferito e la sua canzone in gara? E’ la domanda dei telespettatori, che non appena avranno ascoltato tutte le canzoni dei 28 artisti in gara, potranno votare per scegliere il vincitore di questa 73esima edizione. Chi, dei cantanti in gara prenderà il posto di Mahmood e Blanco, che hanno trionfato lo scorso anno con “Brividi“?

In questo articolo del Quotidiano di Sicilia, tutte le informazioni utili sul televoto, quando si potrà votare da rete fissa o da smartphone con un sms, quali sono i numeri da utilizzare e i codici dei cantanti in gara.

Quando inizia il televoto del Festival di Sanremo 2023

Iniziamo col dire che, il televoto sarà attivo a partire dalla terza serata (e per le successive due, ndr) del Festival della canzone italiana, ovvero quando iniziano a votare la Giuria Demoscopica e il pubblico da casa tramite il televoto. Da quel momento, è il pubblico a casa che potrà esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2023, inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista che è stato comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Chi sono gli artisti in gara per il Festival di Sanremo

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

Sanremo 2023, chi canta nella prima e seconda serata

Le esibizioni dei 28 Big si divideranno tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio. Ecco l’ordine.

I cantanti della prima serata

Nella prima serata, martedì 7 febbraio, si esibiranno in ordine di esibizione:

Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

I cantanti della seconda serata

Nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio, si esibiranno in ordine di esibizione:

Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.

I codici televoto dei cantanti in gara a Sanremo 2023

Sarà il pubblico a casa a stabilire il podio e le posizioni dei big nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023. I telespettatori sono infatti invitati a votare per il proprio artista preferito. I codici da abbinare a ciascun artista in gara verranno forniti al pubblico nel corso della trasmissione in diretta televisiva su Rai 1.

In aggiornamento

I numeri per il televoto

Per farlo c’è il televoto, usando uno dei seguenti numeri:

894.001 (Da fisso)

(Da fisso) 475.475.1 (Da mobile)

Sessioni di Televoto

Per le modalità di selezione del vincitore finale del Festival si seguono le modalità indicate nel Regolamento del “73 ̊ Festival della Canzone Italiana di Sanremo”. In questo articolo (leggi qui in basso) vi spieghiamo le modalità di esercizio del Televoto.

3a serata (giovedì 9 febbraio 2023)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

4a serata (venerdì 10 febbraio 2023)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

5a serata (sabato 11 febbraio 2023)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare gli Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata finale.

Prima fase

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

Seconda fase

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 5 Artisti rimasti in gara.

Il regolamento del televoto di Sanremo 2023

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Sky Wifi, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Il televoto da rete fissa, quanto costa

Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 (otto, nove, quattro, zero, zero, uno), seguendo le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato (digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelta).

Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa.

Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso quindi l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Il televoto con sms, quanto costa

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad, Kena e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, ho.mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Kena e iliad.

Resta fermo che i termini e le modalità di espressione del televoto mediante invio di sms sono disciplinate dalle previsioni contrattuali stabilite all’uopo dai singoli gestori telefonici con la propria utenza, rimanendo Rai estranea a tali rapporti.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto (quindi oltre i 5 SMS da utenza mobile o oltre le 5 chiamate da utenza fissa per ogni sessione di voto) oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato.

L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. Le numerazioni 894.001 e 475.475.1 di titolarità di TIM S.p.A. sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico.

Quante volte si può votare per ogni serata del Festival

Il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi 5 SMS da utenza mobile e 5 chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 3a, nella 4a e nella 5a serata.