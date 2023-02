Sanremo 2023, le FOTO e i momenti più belli della seconda serata

Seconda serata di Sanremo 2023 ricca di momenti emozionanti, musica e riflessioni: le immagini più belle e il racconto degli eventi principali.

Sanremo 2023, si è appena conclusa la seconda serata e – sfogliando la gallery di QdS.it con le immagini ufficiali Rai – è possibile rivivere i momenti più belli del Festival attraverso le foto.

Sanremo 2023, seconda serata: cosa è successo

Tanti i momenti indimenticabili della seconda serata della 73esima edizione del Festival della musica italiana. Una serata meno “movimentata” rispetto alla prima (“dominata” dal caso Blanco), ma ugualmente ricca di emozioni, ospiti ed esibizioni spettacolari.

Oltre a quelle dei cantanti in gara, ci sono state quelle degli ospiti. Chi non ha apprezzato, tra i giovani degli anni Novanta/Duemila (e non solo), il medley dei Black Eyed Peas a Sanremo? Un momento di spensieratezza e buona musica. Gli ospiti internazionali della serata hanno attirato l’attenzione, ma quelli italiani non sono stati da meno. Indimenticabile, durante la seconda serata di Sanremo 2023, l’esibizione di 3 “giganti” della musica italiana, per la prima volta insieme sullo stesso palco: Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Successo anche per Francesco Renga e Nek, dal Suzuki Stage.

Un momento di riflessione (e musica), invece, per Fedez. Un testo quasi “liberatorio” quello portato di fronte al pubblico di Sanremo, ricco di scuse e riferimenti alla sua vita (dalla lotta contro il cancro agli errori commessi).

Discorsi emozionanti da parte di Pegah Moshir Pour, attivista italo-iraniana, e Drusilla Foer: una riflessione attenta e toccante sulla questione iraniana, sui diritti delle donne e sui diritti umani in generale. Altrettanto interessante ed emozionante il monologo di Francesca Fagnani sui diritti dei carcerati. Più “divertente”, ma ugualmente ricco di riflessioni, l’intervento di Angelo Duro a fine serata.

