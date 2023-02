Sanremo 2023, sul palco Pegah con Drusilla Foer: “Per la libertà in Iran”

Nella seconda serata del Festival di Sanremo spazio alla lotta per i diritti in Iran. Portavoce della protesta la giovane Pegah.

C’è un momento per la musica e un momento per la riflessione. Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 a portare sul palco la tematica sulla libertà e l’autodeterminazione femminile è stata Pegah Moshir Pour, attivista italo-iraniana che, in compagnia di Drusilla Foer, ha proposto un monologo incentrato sulla drammatica condizione delle donne in Iran.

A Sanremo 2023 Pegah ha parlato anche della morte di Mahsa Amini, la ragazza kurda di 22 anni uccisa dalla polizia morale in Iran perché “colpevole” di non indossare correttamente il velo.

Sanremo 2023, Pegah: “Esiste un paradiso forzato?”

“In Iran – ha detto la giovane – non avrei potuto parlare da un palcoscenico perché sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa. Per questo ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta nella repressione. Io mi chiedo esiste un paradiso forzato? Da noi sì”.

“Come si può chiamare un posto dove un regime uccide persino i bambini? Voglio ricordare al mondo che la musica è un diritto umano e per spiegare meglio quello che i miei coetanei stanno vivendo vorrei usare la melodia e le parole di una canzone diventata l’inno della rivoluzione, Baraye di Shervin Hajipour“, ha aggiunto.

Sanremo 2023, la negazione dei diritti in Iran

“Per ballare in strada si rischiano 10 anni di prigione. In Iran si paga con la vita il desiderio di esprimere la propria femminilità. Più di 20 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà”, hanno proseguito insieme Pegah e Drusilla.

E ancora: “In prigione ci sono più 18mila intellettuali e dissidenti che spariscono nel silenzio. In Iran ci sono 1 milione di profughi afghani. Se si è omosessuali si rischia l’impiccagione“. Al termine del monologo, Pegah si è poi sciolta i capelli, esclamando “per la libertà”.

Sanremo 2023, il testo della canzone per i diritti in Iran

Baraye

Per ballare nei vicoli

Per il terrore quando ci si bacia

Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle

Per cambiare le menti arrugginite

Per la vergogna della povertà

Per il rimpianto di vivere una vita ordinaria

Per i bambini che si tuffano nei cassonetti e i loro desideri

Per questa economia dittatoriale

Per l’aria inquinata

Per Valiasr e i suoi alberi consumati

Per Pirooz e la possibilità della sua estinzione

Per gli innocenti cani illegali

Per le lacrime inarrestabili

Per la scena di ripetere questo momento

Per i volti sorridenti

Per gli studenti e il loro futuro

Per questo paradiso forzato

Per gli studenti d’élite imprigionati

Per i ragazzi afghani

Per tutti questi “per” che non sono ripetibili

Per tutti questi slogan senza senso

Per il crollo di edifici finti

Per la sensazione di pace

Per il sole dopo queste lunghe notti

Per le pillole contro l’ansia e l’insonnia

Per gli uomini, la patria, la prosperità

Per la ragazza che avrebbe voluto essere un ragazzo

Per le donne, la vita, la libertà

Per la libertà

Per la libertà

Per la libertà