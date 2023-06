Alba di sangue in autostrada, auto tampona tir: morte 2 donne

Nel drammatico bilancio anche il ferimento di un uomo

E’ tragico il bilancio del terribile incidente verifcatosi questa mattina (sabato 24 giugno 2023 intorno alle 5) sull’autostrada A14, nel tratto Sud delle Marche. Una macchina, nella quale viaggiavano tre cittadini polacchi, per cause ancora da stabilire è andata a schiantarsi contro un tir in sosta nel tratto fra San Benedetto del Tronto e Grottammare.

I soccorsi

Ad avere la peggio due donne di 65 e 57 anni, morte sul colpo. Mentre, l’uomo alla guida, un 60enne, è stato trasportato in un’ambulanza del 118 all’ospedale di Torrette ad Ancona in condizioni gravissime. Sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle donne ed estrarre vivo dalle lamiere dell’abitacolo il conducente dell’auto. Ad intervenire anche la polizia autostradale e i vigili del fuoco.