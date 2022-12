L’albero di Natale di Giorgia Meloni, la foto e gli auguri con la figlia Ginevra

Giornata in famiglia per la premier ha postato un'immagine sui social mentre completa gli addobbi in casa per le feste

Giornata in famiglia per Giorgia Meloni che ha postato una foto sui social in cui completa gli addobbi di un albero di Natale insieme alla figlia. La piccola Ginevra è fotografata di spalle, la premier invece di profilo.

Buona festa dell’#ImmacolataConcezione a ciascuno di voi pic.twitter.com/1iQEb21Dhs — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 8, 2022

“Buona festa dell’Immacolata Concezione a ciascuno di voi”, ha scritto su twitter. Un momento di relax mentre si scalda il clima sulla legge di stabilità. Ad aumentare la tensione i messaggi di morte per Giorgia Meloni e la figlia comparsi ieri su Twitter per protesta contro i tagli al reddito di cittadinanza.