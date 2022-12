Alcamo, lite tra stranieri a colpi di bottiglia: ferito 24enne

Un 38enne avrebbe aggredito un 24enne, colpendolo alla schiena con una bottiglia di vetro rotta e procurandogli ferite

Due cittadini stranieri sono stati denunciati dai carabinieri ad Alcamo, in provincia di Trapani, per lesioni personali e reingresso illegale su territorio nazionale.

Lite per futili motivi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi in piazza della Repubblica, un 38enne avrebbe aggredito un 24enne, colpendolo alla schiena con una bottiglia di vetro rotta e procurandogli ferite per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale. Al termine degli accertamenti è risultato che la vittima era irregolare su territorio nazionale ed è stata denunciata.