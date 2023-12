Alcamo, ruba in 2 appartamenti senza rompere porte e finestre: preso

In manette noto pregiudicato alcamese, già condannato, in via definitiva, per reati contro il patrimonio.

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Alcamo, quale autore di due furti, nei mesi di agosto e settembre, in due appartamenti sempre con lo stesso modus operandi: il ladro, in entrambe i casi, riusciva ad entrare all’interno delle abitazioni, in pieno centro urbano, in pieno giorno e senza alcuna forzatura di porte e finestre, asportando numerosi preziosi e monili in oro.

Recidivo

I poliziotti del commissariato alcamese hanno acquisito numerosi filmati registrati da diversi sistemi di video sorveglianza. Grazie a ciò hanno concentrato l’attenzione su un noto pregiudicato alcamese, già condannato, in via definitiva, per reati contro il patrimonio. Il quadro indiziario, raccolto dall’analisi delle immagini acquisite, ha permesso di richiedere ed ottenere l’autorizzazione per procedere alla perquisizione del domicilio del sospettato. Lì è stata rinvenuta gran parte della refurtiva trafugata in occasione dei predetti furti.

Vittima ringrazia polizia

Grazie al riscontro operato dagli agenti del nucleo Volanti ed all’attività di controllo del territorio effettuata sul fronte della prevenzione dei reati in genere, sono stati raccolti gravi elementi indiziari a carico del pregiudicato alcamese. I poliziotti sono stati ringraziati dalla vittima dei furti . Ciò perché gli hanno consentito di rientrare in possesso di alcuni oggetti in oro. Oggetti cui lo stesso attribuiva un particolare valore affettivo.