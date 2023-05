Alcamo, successo per la II edizione del Book festival

Prosegue l’appuntamento con la rassegna culturale che nasce dalla sinergia delle associazioni. Fino a domani presentazioni di libri, concorsi letterari, proiezioni cinematografiche e dibattiti

ALCAMO – Proseguirà fino a domani la seconda edizione di “Alcamo Book Festival”. Un prestigioso evento, che è stato scandito da presentazioni di libri, concorsi letterari, proiezioni cinematografiche, dibattiti ed altro ancora.

L’idea del “Festival Del Libro”, che si è svolto in collaborazione con il Comune, nasce nel 2022 dalla sinergia di un gruppo di associazioni, volta a dialogare, secondo finalità comuni, per incidere sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio alcamese. In questo contesto, i libri e l’arte nelle sue declinazioni sono stati i punti di contatto che hanno permesso sia la collaborazione che la possibilità di mantenere l’identità di ogni associazione.

La seconda edizione del festival si si è svolta negli spazi urbani del centro storico della città, a cura delle associazioni Settima arte, Thàlia Aps, Fareambiente – laboratorio di Alcamo, Amnesty international gruppo Italia 300 Alcamo, Ecò, Le Pleiadi odv, Hathor, associazione Psicologi in rete, Famiglie arcobaleno, Aulentissima espacio libero e della Consulta giovanile comunale. Il Festival vuole essere un collante intergenerazionale e possibilmente diventare, nel tempo, un riferimento culturale rappresentativo del territorio che possa fare da traino al turismo.

“Questa iniziativa comune da parte di tante associazioni della città mostra – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Bonanno – la vitalità del nostro territorio; Alcamo Book Festival animerà anche domani il centro storico con un programma eterogeneo che certamente potrà incontrare gli interessi del pubblico”.

Alcamo Book Festival, ecco il programma



Il programma del festival prevede cinque presentazioni di libri, un laboratorio di narrativa, un documentario in proiezione, un dibattito sull’educazione affettiva (che rientra nel percorso del Palermo Pride), due laboratori per bambini e bambine, un’esibizione di capoeira, due contest letterari rivolti a scuole secondarie di primo e secondo grado e un momento di lettura corale previsto all’alba.

Inoltre, anche domani, sarà visibile una mostra di documenti e curiosità della biblioteca civica Sebastiano Bagolino dal titolo “Ab origine 1860 -1952. La memoria del passato rivive nel presente”.

La mostra ripercorre i primi cento anni della Biblioteca comunale di Alcamo: dalla volontà del Consiglio civico di costituire, nel 1860, il suo primo embrione alla sua completa organizzazione che, con il Regolamento del 1952, la intitola a Sebastiano Bagolino. Un’esposizione che racconta la biblioteca attraverso la leggerezza delle piccole cose d’uso quotidiano, come la cassetta degli attrezzi che consente al bibliotecario di inventariare, catalogare, collocare, dare in prestito. Uno scorcio di vita culturale, attraverso documenti e articoli di stampa sulle biblioteche circolanti e il bibliobus.