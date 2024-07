Alcamo, tentata truffa verso una donna anziana: arrestato un 49enne

Nelle scorse ore, i carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un uomo di 49 anni, colto in flagranza di reato mentre tentava di scappare

Nelle scorse ore, i carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un uomo di 49 anni, colto in flagranza di reato. L’uomo, si trovava all’interno dell’abitazione di un’anziana mentre tentava una truffa fingendosi un carabiniere.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Alla donna, era stato raccontato di come, a causa di un violento incidente stradale, il padre si trovava in ospedale in gravi condizioni. Tutto chiaramente falso, con il tentativo di raggiro del malvivente che è stato scoperto dai militari della zona.

Alcamo, la scoperta della truffa e l’arresto

Colto in flagranza di reato, i carabinieri di Alcamo (Trapani) hanno rintracciato il finto carabiniere mentre tentava di scappare da una uscita secondaria. Con sé, l’uomo aveva un sacchetto colmo di oggetti in oro, consegnati dalla vittima come cauzione spese legali da sostenere.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, l’uomo è stato riconosciuto anche in altre truffe sempre nell’area di Trapani. Per lui, disposto e immediatamente convalidato l’arresto da parte del gip di Trapani.