Alessandria, figlio uccide madre a coltellate e si costituisce: arrestato

Un ragazzo di 25 anni, Antonio Cometti, ha ucciso a coltellate la propria madre ad Alessandria: si è costituito in Caserma

Tragedia familiare a Gabiano, provincia di Alessandria, dove un ragazzo di 25 anni, Antonio Cometti, ha ucciso con delle coltellate alla gola la madre lituana di 53, Marina Mouritch, mentre si trovavano in casa.

Il ragazzo, dopo aver provato a infilare il cadavere della vittima in un sacco nero per i rifiuti, ha poi deciso di costituirsi, presentandosi in caserma coi vestiti ancora sporchi di sangue e confessando subito il delitto ai Carabinieri: “Ho ucciso mia madre”.

Ancora sconosciute le cause della lite che avrebbero poi portato all’omicidio: non risultano, infatti, precedenti denunce e interventi delle forze dell’ordine per maltrattamenti o liti in famiglia. Cometti, che ha utilizzato un coltello da cucina ad anima liscia con una lama di 30 centimetri per colpire a morte la madre, era disoccupato e soffriva da tempo di depressione: da qualche mese si trovava in cura.

Il 25enne, arrestato e portato nel carcere di Vercelli, era incensurato.