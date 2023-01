Alessandro Borghese e “4 Ristoranti” in Sicilia: tappa a Ortigia. Lo chef: “Mi arricrio”

I ristoranti in gara per la puntata girata interamente in Ortigia sono “La Tavernetta”, “Macallè”, “Levante” e “Locanda Maniace”. Ecco quando e dove vedere la puntata

“Stasira porto panza e prisenza! A metà strada tra Roma e Tunisi, tra Occidente e Oriente, su uno ‘scoglio’ in mezzo al mar Mediterraneo. Questa sera #Ale4Ristoranti fa tappa a Ortigia e si “‘arricria’ della ‘meravigghia’ dei suoi vicoli e delle sue tradizioni per conoscere i sapori e ‘u ciauru’ della sua cucina!”. Parole dello chef Alessandro Borghese che con il team di “4 Ristoranti” ha fatto nuovamente tappa in Sicilia per la nuova stagione del programma televisivo in onda su Sky. Le riprese della puntata registrata a Siracusa, che andrà in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno, sono state effettuate lo scorso ottobre, precisamente nella meravigliosa località di Ortigia, e sono durate 4 giorni.

Quali sono i 4 ristoranti in gara

I ristoranti in gara per la puntata girata interamente in Ortigia sono “La Tavernetta”, “Macallè”, “Levante” e “Locanda Maniace”. Numerosi gli appassionati ed i fan del programma che hanno animato i luoghi delle riprese. In molti hanno raggiunto Borghese in Ortigia per uno scatto o un selfie.

4 Ristoranti, le regole del programma tv

Secondo le regole del programma ognuno dei ristoratori, a sua volta, ospita le proprio locale Alessandro Borghese e i titolari delle altre tre attività di ristorazione. Dopo aver assaggiato ogni pasto, i ristoratori dovranno esprimere un voto. La valutazione si basa su 4 parametri: location, menu, prezzi e servizio. Nella prima edizione i voti erano compresi tra 0 e 5, mentre dalla seconda la valutazione è stata aggiornata da 0 a 10. Al termine delle quattro visite, sarà effettuato un confronto dei voti raccolti.

Il premio finale

A votare è anche Alessandro Borghese, la cui preferenza si andrà ad aggiungere alla somma dei voti dei ristoratori. La valutazione di Borghese può rivelarsi decisiva per indicare un vincitore. Com’è ben noto, infatti, il voto dello chef può “confermare o ribaltare il risultato”. Il punteggio finale viene svelato soltanto dopo la nomina del ristorante vincitore, al quale viene assegnato un premio in denaro dal valore di 5mila euro da investire nella propria attività.