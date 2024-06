Schianto fatale nella zona industriale di Belpasso, la vittima è il 22enne Alessandro Milici

Aveva 22 anni ed era molto noto a Camporotondo Etneo il giovane che ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì nel Catanese.

Alessandro Milici, 22 anni, di Camporotondo Etneo, è la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella zona industriale di Belpasso (Catania) nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno.

L’intero capoluogo etneo è in lutto per l’ennesima giovanissima vittima della strada.

Incidente mortale a Belpasso, vittima Alessandro Milici

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 22enne – alla guida di una moto – si sarebbe scontrato con una Volkswagen Golf condotta da un 31enne nella zona industriale di Belpasso. L’impatto non avrebbe lasciato scampo al giovane Alessandro Milici, che pare sia deceduto sul colpo. Ferito, invece, il conducente dell’auto, trasferito all’ospedale di Paternò in condizioni non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso per i rilievi del caso, nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza della zona e gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Camporotondo Etneo in lutto

L’Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo ha espresso dolore per la morte del giovane con un post sui social: “L’amministrazione comunale e i dipendenti dell’ Ente si uniscono al cordoglio della famiglia Milici e della professoressa Nobile, presidente della Pro Loco di Camporotondo Etneo, per la tragica scomparsa del giovanissimo Alessandro”.

Immagine di repertorio