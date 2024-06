Tragedia in strada nel Catanese, schianto moto-auto fatale: morto 22enne

La tragedia nella zona industriale di Belpasso nel cuore della notte.

Si registra l’ennesima tragedia in strada: nella notte si è registrato un incidente mortale in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso.

La vittima è un giovane di appena 22 anni, residente a Camporotondo Etneo.

Incidente mortale nella zona industriale di Belpasso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 22enne – alla guida di una moto – si sarebbe scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Volkswagen Golf condotta da un 31enne. L’impatto non avrebbe lasciato scampo al giovane centauro, che pare sia deceduto sul colpo.

Ferito, invece, il conducente dell’auto, trasferito all’ospedale di Paternò. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso per i rilievi del caso, nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza della zona e gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Il finanziere morto in Calabria

Pochi giorni fa un altro incidente ha posto fine alla vita di un giovane finanziere, Eugenio Lupo. Il 28enne, originario di Ispica, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra la sua moto e un’auto sulla Strada Statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, vicino Locri.

E non è stata l’unica tragedia in strada registrata negli ultimi 5 giorni. La scorsa domenica, infatti, una coppia di musicisti – Giovanni Cascone e Angela Polizzi, rispettivamente un 56enne ragusano e una 53enne originaria di Ramacca (CT) – ha perso la vita lungo la SS Modica-Ragusa. Ancora una volta, si è trattato di uno scontro auto-moto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI