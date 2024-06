Grave incidente stradale sulla Modica-Ragusa: 2 morti e un ferito

Il traffico, intanto, è stato fermato in entrambi i sensi di marcia

Un grave incidente stradale lungo la SS Modica-Ragusa ha causato la morte di due persone, una coppia originaria di Ragusa che percorreva la strada in moto. Dal bilancio, emerge anche una persona gravemente ferita, ovvero l’automobilista che è stato coinvolto nell’incidente contro la moto.

Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati nella zona dei pressi del Cavalcavia che precede il ponte Costanzo.

Incidente Modica-Ragusa: automobilista gravemente ferito

A causa del grave incidente stradale lungo la Modica-Ragusa, una coppia originaria di Ragusa ha perso la vita. Gravemente ferita anche un’altra persona, l’automobilista che ha avuto l’impatto con la moto. Intervenuti sul posto, i soccorsi del 118 hanno trasportato il conducente dell’auto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Adesso, sono già scattate le indagini del caso per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico, intanto, è stato fermato in entrambi i sensi di marcia.