Incidente sulla A-20, auto sbanda e centra la segnaletica

L'urto si è verificato nei pressi del casello di Milazzo in direzione Palermo

Ieri pomeriggio si è verificato un terribile incidente sulla A-20, con il conducente di un’Audi che è andato a sbattere con la segnaletica posta in prossimità di un restringimento dell’autostrada. L’urto, per cause ancora da accertare, si è verificato intorno alle 17 nei pressi del casello di Milazzo in direzione Palermo.

Incidente A-20, sul posto la Polizia Stradale

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilevi del caso e il ripristino della circolazione insieme al personale di soccorso e assistenza. Per fortuna solo un grande spavento ma non si registrano feriti tra gli occupanti dell’autovettura.

