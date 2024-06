Auto in fiamme nella notte a Milazzo, si indaga sulle origini del rogo

Diverse persone si sono riversate in strada

Attimi di paura stanotte per un’auto in fiamme parcheggiata all’interno del residence “Le Palme ” di contrada Ciantro al civico 68. Sul posto, poco dopo le 2, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno domato le fiamme, facendo in modo che non si propagassero ad un’abitazione vicino la Ford Fiesta di proprietà di un anziano.

Auto in fiamme a Milazzo, i Carabinieri non escludono l’incendio doloso

Diverse persone si sono riversate in strada quando hanno visto l’auto in fiamme. Sui posto anche i Carabinieri di Milazzo per esperire tutti gli accertamenti del caso. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine che non escludono si possa trattare di un incendio doloso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI