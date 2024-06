Grave incidente a Milazzo, 77enne muore in ospedale

Ancora sangue sul lungomare di Ponente

Non ce l’ha fatta il pedone investito oggi pomeriggio sul litorale di ponente a Milazzo mentre passeggiava con il suo cane. Il 77enne si è spento all’ospedale Fogliani poco dopo le 16.30, troppo gravi le ferite subite nel violento impatto.

Milazzo, anziano morto in ospedale

L’anziano è stato travolto da un centauro 60enne proveniente in sella alla sua moto Bmw dallo Stadio Marco Salmeri. Il 77enne, è arrivato al pronto soccorso in prognosi riservata con un quadro clinico compromesso.Il 77enne era stato trasportato d’urgenza al Fogliani dopo essere rimasto sull’asfalto di via Marinaio d’Italia di fronte l’ex lido Open Sea in attesa dell’ambulanza del 118. Ancora sangue sulle strade di Milazzo soprattutto lungo la pericolosa riviera di ponente, una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Lungomare di Ponente teatro di scontri

Nello stesso punto in cui è avvenuto l’incidente si erano scontrati di recente un’auto e uno scooter. Ma purtroppo non sono questi gli unici episodi di incidenti mortali in un lungomare in cui la sicurezza stradale lascia a desiderare da anni tra sorpassi fuori norma, invasioni di corsie opposte e manovre fuori dall’ordinario. L’ennesima vita portata via da un nuovo incidente stradale dovrebbe rappresentare un ulteriore campanello d’allarme.

