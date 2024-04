Milazzo, il murales di “Gioventù Vecchie Maniere” a Marco Salmeri: “Vogliamo che il suo volto sia eterno”

Un grande tributo nei confronti di un ragazzo destinato a non essere mai dimenticato

Nel corso di questi ultimi anni il forte senso di appartenenza da parte della città di Milazzo ha sempre favorito lo svolgimento di eventi per ricordare Marco Salmeri, giocatore mamertino venuto a mancare all’età di 22 anni in un tragico incidente stradale.

Il prossimo 27 aprile sarà il decimo anniversario dalla scomparsa di Marco ed è proprio per questo che il gruppo “Gioventù Vecchie Maniere”, in collaborazione con l’artista Manuel Mondello (in arte Mr.cois), ha deciso di realizzare qualcosa di speciale: un murales per rendere la figura di Marco Salmeri immortale. Per farlo hanno lavorato senza sosta, anche di notte, perché l’orgoglio e l’amore sono riusciti a prevalere anche sulla stanchezza.

Milazzo, l’artista Mondello: “Senza il gruppo questo non sarebbe stato possibile”

“Io sono l’artista che ha disegnato il murales – ha affermato Manuel Mondello – ma ci tengo a specificare che alla realizzazione e alla ristrutturazione del muro ha partecipato tutto il gruppo Gioventù Vecchie Maniere e anche la famiglia di Marco. Senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò”.

I ragazzi del gruppo guidato da Antonio Andaloro, Alessio Lo Duca e l’artista Manuel Mondello sono stati protagonisti di un grande lavoro per la realizzazione di questo murales, ma loro stessi hanno accuratamente specificato che ogni singolo componente del gruppo “Gioventù Vecchie Maniere” ha svolto un grande lavoro per questo decimo anniversario.

Milazzo, il gruppo Gioventù Vecchie Maniere:”Marco è un’eterna bandiera”

“Ogni anno si organizza sempre un evento in memoria di Marco – ha affermato il gruppo Gioventù Vecchie Maniere- ma proprio per il decennale abbiamo scelto di dare vita a qualcosa di diverso, realizzando un murales nello stadio che lo rappresenta. Per il nostro gruppo è una cosa molto importante perché per la città intera Marco è un’eterna bandiera, quindi abbiamo scelto di ricordarlo con un murales, in modo che la sua figura rimanga impressa in eterno nella memoria della città di Milazzo e di tutti coloro che scelgono di visitarla”.

Milazzo, il murales dedicato a Marco Salmeri

Il prossimo 27 aprile si terrà una messa alla chiesa di San Papino in memoria di Marco Salmeri e successivamente ci sarà un corteo che partirà verso lo stadio. Alle ore 19 il murales verrà mostrato per la prima volta al pubblico. Per il gruppo che ha realizzato questo lavoro l’obiettivo è che “questo murales diventi un simbolo di Milazzo. Un turista che viene qui deve avere il ricordo di Marco, anche perché il murales è piazzato in una posizione strategica, ovvero andando verso il Tono, quindi ciò che vogliamo è che un turista che si ritrovi ad osservare il volto di Marco possa incuriosirsi e informarsi sulla sua storia, ricordando così la sua figura proprio in quello che è il suo stadio”.

