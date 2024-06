Giornata mondiale degli Oceani, il milazzese Carmelo Isgrò proclamato Sea Beyonder da Unesco e Prada

“Sono emozionatissimo per questo prestigioso riconoscimento internazionale che onorerò facendo del mio meglio per continuare a proteggere il Mare"

Il biologo milazzese Carmelo Isgró, fondatore e Direttore del MuMa museo del Mare Milazzo, è stato proclamato oggi ufficialmente un Sea Beyonder Unesco e Prada. La proclamazione è avvenuta in concomitanza della “giornata mondiale dell’oceano”, a Venezia, durante la Conferenza Mondiale di Ocean Literacy, presso palazzo Ca’ Giustinian sede della Biennale di Venezia.

Carmelo Isgrò: “farò del mio meglio per proteggere il mare”

“Sono emozionatissimo per questo prestigioso riconoscimento internazionale che onorerò facendo del mio meglio per continuare a proteggere il Mare – ha affermato Carmelo Isgrò -. Per me é un’ulteriore conferma che sto navigando nella direzione giusta che mi spingerà sempre di più a dedicare la mia vita al Mare, alla sua salvaguardia e alla divulgazione”. La proclamazione è avvenuta in concomitanza della “giornata mondiale degli Oceani”, a Venezia, durante la Conferenza Mondiale di Ocean Literacy, presso palazzo Ca’ Giustinian sede della Biennale di Venezia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI