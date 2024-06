Tragedia vicino Sigonella, incidente mortale per un militare in moto

Ancora una vittima sulle strade siciliane: impatto frontale fatale per un militare.

Ancora un incidente mortale in Sicilia: la vittima è un militare che viaggiava in moto lungo la Strada Statale 192, vicino alla base militare di Sigonella e in zona Passo Martino.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di venerdì 7 giugno 2024.

Incidente mortale vicino Sigonella, vittima militare

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il militare – le cui generalità al momento non sono note – viaggiava in moto in zona Passo Martino e a un certo punto, per cause da accertare (forse un sorpasso), si sarebbe scontrato frontalmente contro un’auto.

Il forte impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per l’uomo a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto, oltre ai militari del comando americano, sono intervenuti gli operatori del 118 (con il supporto dell’elisoccorso). Il militare sarebbe deceduto sul colpo.

Dramma nel Ragusano

Grave anche il bilancio di un altro incidente avvenuto nelle scorse ore Strada Provinciale 64 Cava d’Aliga-Donnalucata a Scicli (RG). In seguito allo scontro tra due auto, un 60enne è rimasto gravemente ferito. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trasferito d’urgenza al Trauma Center di Catania in elisoccorso. Pochi giorni fa un altro incidente mortale sulla Gela – Scoglitti: a perdere la vita un ciclista di Mazzarrone (CT) – Raffaele Mazza. L’uomo faceva parte di un gruppo di ciclisti e sarebbe deceduto in seguito al violento impatto contro un furgone. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

