Furgone travolge ciclisti: ecco chi è l’ennesima vittima della strada in Sicilia, Raffaele Mazza

Dolore per l'ultimo di una lunga serie di ciclisti che ha perso la vita in strada in Sicilia.

Si chiama Raffaele Mazza l’uomo vittima del tragico incidente registratosi intorno alle 12 di oggi, martedì 4 giugno, sulla Gela-Scoglitti. Era originario di Mazzarrone, in provincia di Catania.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social. Un’altra persona è rimasta ferita nel tragico incidente.

Raffaele Mazza è la vittima dell’incidente sulla Gela-Scoglitti

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’incidente che ha portato l’uomo alla morte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un furgone si sarebbe scontrato contro un gruppo di ciclisti originario di Mazzarrone (CT). Per uno di loro, Raffaele Mazza, non c’è stato nulla da fare. Un altro uomo è rimasto ferito.

Il cordoglio

Sono tantissimi i messaggi di addio sui social per il ciclista deceduto. Michele, per esempio, scrive: “L’ennesimo amico ucciso. Piango lacrime amare caro Raffaele Mazza. Eri un uomo splendido e la nostra passione per la bici ti ha condotto all’incontro fatale con uno dei tanti assassini patentati. Lasci famiglia e amici perché noi ciclisti non siamo insetti come pensano i pirati della strada. Sto male, sto veramente male e il mio cuore è distrutto”.

Il Parroco Don Lucio Gatto di Mazzarrone ha rilasciato un comunicato dopo il tragico incidente: “Dopo aver ricevuto la tragica notizia dell’incidente stradale, dove ha perso la vita il caro fratello Raffaele Mazza, il Consiglio Pastorale Inter-parrocchiale ha deciso di rimandare la Festa del S. Cuore a data da destinarsi. Ci stringiamo tutti con grande affetto alle famiglia Mazza, pregando il Signore della vita perché sia loro sostegno e conforto in questo momento di grande sofferenza”.

