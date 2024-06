Scontro mortale tra furgone e gruppo di ciclisti, tragedia sulla Gela-Scoglitti: una vittima

Uno scontro fatale. C'è anche un ferito in codice rosso in ospedale.

Tragico incidente sulla Gela-Scoglitti: c’è almeno un morto e un ferito grave dopo lo scontro tra un furgone e un gruppo di ciclisti.

Pare che le persone coinvolte fossero di Mazzarrone, in provincia di Catania.

Incidente sulla Gela-Scoglitti, furgone contro ciclisti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dal “Quotidiano di Gela” e ancora al vaglio degli inquirenti, un furgone sarebbe finito contro un gruppo di ciclisti. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso. Per una persona, le cui generalità al momento non sono note, non c’è stato nulla da fare. Un altro ferito è in codice rosso.

Un 20enne morto sulla Statale 118

Purtroppo questo non è l’unico tragico incidente che si è registrato in Sicilia nelle ultime ore. A Prizzi (Palermo), all’altezza del bivio per Palazzo Adriano sulla Strada Statale 118, uno scontro tra un Tir e un’auto ha causato la morte di Dario Mortellaro, un ragazzo di appena 20 anni originario di Santo Stefano di Quisquina (ad Agrigento).

Arrivati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Francesco Cacciatore (sindaco di Santo Stefano di Quisquina) e l’amministrazione comunale di Santo Stefano di Quisquina hanno proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali.

