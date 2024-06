A29, scontro tra due auto vicino Capaci: traffico paralizzato

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Incidente violento sull’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, in direzione Trapani, all’altezza della stele in memoria della strage di Capaci.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Due auto si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto gli agenti della polizia stradale e una squadra dell’Anas. Traffico paralizzato: la coda di auto inizia già allo svincolo di via Belgio, all’ingresso dell’autostrada.