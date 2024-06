I due coniugi morti a Ragusa erano musicisti: i messaggi di cordoglio per Giovanni e Angela

Proprietari di un negozio di strumenti musicali, erano molto amati dalla comunità.

I due coniugi ragusani morti nell’incidente che si è verificato sulla strada statale Ragusa-Modica erano due musicisti. Giovanni Cascone aveva 56 anni, ragusano, mentre Angela Polizzi, di 53 anni, era originaria di Ramacca.

La morte dei due coniugi ragusani

Giovanni e Angela stavano tornando a casa da Scicli, dopo avere trascorso la serata nel centro storico per l’appendice musicale della Giornata dell’Arte. Erano in sella alla loro moto quando si è verificato uno scontro con una Renault Clio, condotta da una giovane modicana di 28 anni. Quest’ultima è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, a Ragusa, dove è stata ricoverata per i traumi riportati.

I corpi dei due coniugi morti a Ragusa, dopo l’accertamento del decesso da parte del medico legale, sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Angela Polizzi era insegnante di musica a Comiso, Giovanni Cascone musicista di grande talento: i due coniugi morti erano proprietari di un negozio di strumenti musicali a Ragusa.

I messaggi di cordoglio

Sui social sono diversi i messaggi di cordoglio rivolti ai due coniugi morti a Ragusa, Giovanni Cascone e Angela Polizzi. Di seguito, ne riportiamo alcuni.

“È sempre difficile accettare il fato ed apprendere come un’intera famiglia possa essere distrutta in pochi attimi. Anche io, come tantissimi musicisti (amatoriali e non) ragusani, devo tantissimo alla vostra famiglia. È merito vostro, del tempo trascorso nel vostro negozio con in mano uno strumento musicale se la passione per la musica scorre nelle nostre vene. Oggi Ragusa perde un altro importante tassello della nostra comunità. Vi ho conosciuto sempre insieme, ed insieme ci avete lasciato. Grazie Giovanni Cascone e Angela Polizzi per tutta la musica che ci avete regalato, la vostra vita è stata una splendida sinfonia”.

“Non ci sono parole per esprimere la tristezza e il dolore di questa domenica. Giovanni Cascone non esiste musicista e persona che non abbia apprezzato il tuo talento, la tua musica e il tuo animo buono e il sorriso di Angela Polizzi. Terrò sempre nel cuore il tuo suono unico e inimitabile. Ciao cari”.