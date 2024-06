Ennesima tragedia in Sicilia, incidente mortale nella prima mattinata a Siracusa: vittima un centauro

La settimana inizia con una nuova vittima della strada in Sicilia: la tragedia a Siracusa.

Incidente stradale mortale a Siracusa, nei pressi di traversa San Corrado: in seguito a uno scontro auto – moto all’alba ha perso la vita un centauro di Belvedere.

Ancora pochi i dettagli sull’ennesima tragedia in strada in Sicilia.

Incidente mortale a Siracusa, vittima centauro di Belvedere

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi coinvolti – una moto e un’auto modello Fiat Panda – si sarebbero scontrati appena fuori dal centro abitato. Ancora da ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto intorno alle ore 7 della mattinata di lunedì 10 giugno.

Ad avere la peggio in seguito al terribile impatto è stato il centauro: le sue ferite, infatti, si sono rivelate fatali. Sul posto, oltre al personale del 118 (che non ha potuto fare altro che constatare il decesso), anche gli agenti di polizia municipale per i rilievi del caso.

Weekend tragico

Sul fronte degli incidenti stradali il weekend appena trascorso è stato tragico in Sicilia. Il primo è avvenuto sulla strada statale Ragusa-Modica ed è costato la vita ai coniugi e musicisti Giovanni Cascone – 56 anni, ragusano – e Angela Polizzi, di 53 anni, originaria di Ramacca (CT). Il secondo incidente mortale invece è avvenuto a sull’autostrada A18 Messina-Catania e la vittima è un uomo di 46 anni di Acireale (CT), Salvatore Papa.

Un terzo incidente avvenuto poco prima del weekend a Sigonella è costato invece la vita a un militare americano.