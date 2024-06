FOTO e VIDEO | Lavori A18, ancora cantieri agli svincoli per Canalicchio: continua la “passione” degli automobilisti

Arriva una proroga dell'Anas per la fine dei lavori. Nel frattempo, proseguono i disagi alla circolazione: ecco quando tornerà tutto alla normalità.

Sono passati poco più di due mesi, ma la situazione è sempre la stessa nonostante i proclami. Può bastare questa frase per descrivere lo scenario che si presenta negli svincoli della diramazione dell’autostrada A18 Messina-Catania per il quartiere Canalicchio in via Nuovaluce e via Pietra dell’Ova, ricadenti entrambi nella parte del quartiere appartenente a Tremestieri Etneo (CT).

Svincoli di Canalicchio sulla A18, ancora disagi

Lo scorso marzo QdS aveva testimoniato – attraverso foto e segnalazioni – i notevoli disagi affrontati dagli automobilisti di passaggio e dai residenti della zona che percorrono la strada interessata dai cantieri. La fine dei lavori era prevista per il 31 maggio, ma quasi una settimana dopo le rampe di accesso alla diramazione dell’A18 rimangono chiuse.

Un esempio su tutti può bastare a comprendere la situazione: l’immagine di un automobilista che – dovendo rientrare a Messina e trovandosi davanti allo svincolo di via Nuovaluce chiuso – si vede costretto a raggiungere lo svincolo Paesi Etnei della Tangenziale di Catania per rientrare in autostrada in direzione del capoluogo peloritano.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Catania, Maurizio Mirenda, ha invitato il sindaco Enrico Trantino a emettere una diffida nei confronti dell’Anas, ente gestore della diramazione dell’autostrada A18 e di tutte le opere connesse, per adempiere agli impegni assunti e per rispettare i tempi di consegna previsti.

Proroga per i lavori

Proprio l’Anas negli scorsi giorni ha emesso la proroga della fine dei lavori al prossimo 30 giugno su espressa richiesta della ditta mandataria per l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei due svincoli, la Ecoin Spa. Per questo motivo l’ordinanza che dispone la chiusura delle corsie di sorpasso dell’arteria e delle rampe di ingresso degli svincoli di Canalicchio sulla A18 rimane ancora in vigore.

Nell’ordinanza è stato espresso anche come la ditta esecutrice dei lavori, la Società Consortile Barriere Lotto 3 Scarl, al momento della riapertura degli svincoli debba assicurare tutte le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

