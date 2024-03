Proseguono i lavori allo svincolo di Canalicchio, automobilisti inferociti: traffico in tilt a Catania

Viabilità completamente paralizzata a Catania: si scatenano gli effetti dei lavori allo svincolo di Canalicchio

Un vero e proprio delirio. Questi gli effetti prodotti il giorno dopo dalla chiusura dello svincolo di Canalicchio per lavori in direzione del centro di Catania. A farne le spese, conseguentemente, sono stati gli automobilisti, con lunghe code formatesi su via Carnazza e sulle strade parallele.

Già dalle 7.30 del mattino la circonvallazione di Catania risultava completamente intasata: nella tarda mattinata, inoltre, è stata disposta la chiusura anche dello svincolo da via Nuovaluce in direzione San Gregorio, tangenziale e caselli autostradali della A18.

Incidente sull’Asse dei Servizi: maxi tamponamento

Come se non bastasse, a peggiorare la situazione, si è verificato un tamponamento alle 8 del mattino tra quattro auto in coda sull’Asse dei servizi in direzione Catania Sud, svincolo Zia Lisa: sul posto, per i relativi rilievi, è intervenuta tempestivamente la polizia stradale.

I lavori agli svincoli di Canalicchio

Quelli in atto sono lavori di manutenzione sull’autostrada A18 ‘Diramazione di Catania’. Gli interventi riguardano la riqualificazione delle barriere di sicurezza, con relativa chiusura delle rampe di ingresso di entrambi gli svincoli di Canalicchio. Il restringimento della carreggiata tocca due chilometri dal km 0,500 al km 2,300 in direzione Messina e circa un chilometro, dal km 2,300 al km 1,000, in direzione Catania. I tempi, purtroppo per tutti i coloro che percorrono le strade interessate, potrebbero essere lunghi: la conclusione dei lavori è prevista, infatti, entro il 31 maggio 2024.

