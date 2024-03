VIDEO | Ferrari si schianta contro rastrelliera per bici, il filmato dell’incredibile incidente

L'incidente "avrebbe potuto uccidere qualcuno" secondo le autorità. Le immagini della videosorveglianza finiscono online.

Una Ferrari si schianta contro una rastrelliera per biciclette e una fioriera: il video dell’incidente, avvenuto a Rose Lane a Norwich (Inghilterra), è diventato immediatamente virale e ha scatenato gli inevitabili dibattiti sulla prudenza alla guida a cui si assiste regolarmente in casi di tragedia sfiorata come questo.

Ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Fortunatamente, sembra che non ci siano vittime o feriti.

Incidente con la Ferrari a Norwich, il video online

Il filmato – finito online nel giro di poche ore – mostra un’auto sportiva rossa, una F430 Spider, scontrarsi a velocità sostenuta contro una rastrelliera per biciclette e una fioriera. La scena è stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza della zona, le cui immagini sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Rimane da chiarire perché e come il conducente abbia perso il controllo della sua Ferrari. Secondo le autorità locali, come riporta BBC News, l’incidente “avrebbe potuto uccidere qualcuno”. Numerosi i danni alla Ferrari, ma per fortuna nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto.

Il video virale a Napoli

Lo scorso dicembre il video di un altro incidente, questa volta avvenuto in Italia, era diventato virale. A Napoli, un ragazzo avrebbe impennato con lo scooter e avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un’auto. Anche in questo caso, per fortuna, non si sono registrate vittime, ma il filmato di quanto accaduto ha fatto il giro del web e alimentato i dibattiti sui comportamenti scorretti alla guida per diversi giorni.

Fonte foto e video: YouTube – @conisfordcourt1517