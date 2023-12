VIDEO | L’impennata con lo scooter finisce con un grave incidente: video virale da Napoli

Tra i commenti anche quello del deputato Francesco Emilio Borrelli: "Fanno male a se stessi e alle tasche pubbliche e rischiano di ammazzare gli altri".

Impenna con lo scooter ma perde il controllo del mezzo e si schianta contro un’auto: l’episodio è avvenuto a Napoli e il video della scena, divulgato sui social, è diventato subito virale.

Impenna con lo scooter a Napoli e ha un incidente

Secondo quanto è possibile osservare dal filmato, divulgato negli scorsi giorni su diverse pagine social, il centauro avrebbe tentato una pericolosa acrobazia percorrendo le vie del capoluogo campano. Purtroppo, però, il suo gesto ha avuto delle gravi conseguenze: nel filmato, infatti, si vede il terribile impatto con un’auto nei pressi di Fuorigrotta.

Il video, ripreso da due centauri che si trovavano assieme al ragazzo protagonista della vicenda, è finito sui social ed è diventato virale.

Il commento

L’incidente con lo scooter dopo l’impennata lungo le vie di Napoli ha destato l’attenzione generale, scatenando la solita polemica sulla sicurezza stradale e i pericoli dei comportamenti inadeguati e irrispettosi del Codice della Strada.

Tra i tanti commenti online c’è quello del deputato Francesco Emilio Borrelli, che scrive: “Fanno male a se stessi e alle tasche pubbliche e rischiano di ammazzare gli altri. È il pavoneggiarsi figlio della cultura sub-camorristica”.

“Le sue performance pericolose e incivili purtroppo le paga la collettività con i danni che causa (sembra sia senza assicurazione) e con le spese sanitarie per le cure che paghiamo noi tutti”, dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra.

“Se è pur vero che chi compie queste folli azioni non è per forza un criminale, nel senso stretto del termine, non si può nascondere che chi mette in pericolo la vita altrui circolando come un matto è sicuramente un delinquente”.

“Poi va fatto un altro ragionamento – prosegue il parlamentare in riferimento all’episodio dell’incidente in scooter a Napoli – Queste azioni sono tipiche di quella subcultura delinquenziale e violenta che prevede che l’uomo di potere debba pavoneggiarsi, esibirsi e dare sfoggio delle proprie abilità, della propria virilità ‘criminale’ mostrando sprezzo per il pericolo e per la vita umana. Quindi anche chi lo fa in maniera inconsapevole va comunque a incentivare quella mentalità che ruba sempre più spazio ai concetti di legalità e giustizia. La criminalità trae la propria forza anche da queste ‘piccolezze’”.

