Addio a Eugenio Lupo, finanziere originario di Ispica: “Povero giovane, che riposi in pace”

Il giovane 28enne era di origini siciliane ma prestava servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica.

Sono ore di rabbia e dolore a Ispica così come tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella Jonica, luoghi in cui era molto conosciuto il giovane 28enne Eugenio Lupo, vittima di un terribile incidente mortale avvenuto sulla Strada Statale 106, vicino Locri.

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio apparsi sui social all’indirizzo di Eugenio, siciliano di origine e finanziere ben voluto anche nella Regione in cui prestava servizio da finanziere, ovvero la Calabria. “Dispiace sentire queste notizie tanto più se sono giovani e brave persone, condoglianze alla famiglia R.I.P.” – la vicinanza di una persona. Poi, ancora: “Che riposi in pace ,povero giovane. Condoglianze a chi lo amava”.

Incidente mortale sulla Statale 106, vittima finanziere Eugenio Lupo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 28enne – alla guida di una moto di grossa cilindrata – si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto per cause da accertare. Le lesioni, purtroppo, si sono rivelate fatali.

Eugenio Lupo era di origini siciliane ma prestava servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il 28enne, gli agenti della Polstrada e i carabinieri. La Procura di Locri ha disposto il sequestro preventivo dei veicoli per permettere le indagini sull’incidente costato la vita al giovane Eugenio Lupo.