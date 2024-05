Alimentare, ecco le eccellenze siciliane che voleranno alla Fiera di Bangkok

L’evento si terrà dal 28 maggio all’1 giugno e riunirà oltre tremila espositori da tutto il mondo. Su 55 aziende italiane partecipanti, 13 sono state selezionate dalla nostra Regione

BANGKOK – Cinque giorni per raccontare i prodotti agroalimentari e la cultura culinaria siciliana in Estremo Oriente.

È l’opportunità che il Governo Schifani ha deciso di sfruttare, decidendo di prendere parte all’edizione 2024 della Thaifex Anuga, fiera internazionale del cibo che si terrà a Bangkok, in Thailandia, dal 28 maggio all’1 giugno riunendo oltre tremila espositori e che l’anno scorso ha attirato circa 80mila visitatori da tutto il mondo.

A Bangkok per raccontare i prodotti siciliani

Per la Regione si tratta dell’ennesimo impegno che punta all’internazionalizzazione del brand Sicilia. Un percorso che in questi anni si è perlopiù mosso sul doppio binario turismo e cibo. La presenza dell’Isola all’interno della rappresentanza che partirà dall’Italia è di tutto rispetto: su 55 aziende partecipanti, infatti, 13 arriveranno dalla Sicilia. Si tratta della Dolfin di Riposto, della catanese Terra Siciliae srl, della Pesce Azzurro Cefalù, delle modicane Dolci Peluso srl e Pastificio Minardo Srls, della corleonese Principe di Corleone Pollara Srl, e poi ancora Taste of Sicily, delle saccensi Cavataio Paolo Srl e Oleificio San Calogero, della zafferanese Solmielato Srl, della brontese I veri sapori dell’Etna, Maia di Manzella Giovanni & C con sede a Ventimiglia di Sicilia e, infine, dell’azienda dell’agrigentina Le dolcezze della Valle dei Templi di Maria Teresa Schembri.

Queste imprese hanno superato il vaglio della Regione, a differenza di tre che invece non hanno dimostrato di avere i requisiti per partecipare e di altre tre che, dopo avere presentato e visto accettata l’istanza di partecipazione, hanno comunicato la propria rinuncia all’evento. Ad aggiungersi alla schiera di chi avrà un proprio stand all’interno dei vari padiglioni dislocati nei 130mila metri quadrati di spazi espositivi ci sarà anche una delegazione dell’assessorato regionale alle Attività produttive.

A prendere la decisione, a fine 2023, è stato Edy Tamajo. L’assessore, fresco di candidatura alle elezioni europee del prossimo mese, a novembre ha firmato un atto di indirizzo con cui si approvava l’inserimento della fiera tailandese tra le manifestazioni a cui la Regione avrebbe dovuto partecipare nel 2024 nell’ambito delle attività di internazionalizzazione.

A occuparsi della realizzazione dello stand in cui compariranno i loghi della Regione sarà la società Koelnmesse srl di Milano. L’affidamento, del valore di circa 243mila euro e comprensivo delle spese relative per l’allestimento degli spazi delle 13 imprese isolane che parteciperanno, è stato pressoché obbligato: la Regione, infatti, a metà aprile aveva indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento del servizio.

Tuttavia, una volta sondata l’organizzazione della Thaifex Anuga, si è appurato che in Italia la società milanese possiede l’esclusiva nel coordinamento delle attività che portano le aziende del Paese in Thailandia.

“Vista la nota con la quale questa amministrazione comunica a Koelnmesse Asia, organizzatrice della manifestazione, la volontà di partecipare alla rassegna con una collettiva di aziende siciliane del settore agroalimentare e di indicare se sul territorio nazionale italiano sia presente una società italiana esclusivista per l’organizzazione e la fornitura degli spazi espositivi, dei servizi di allestimento ed annessi”, si legge nelle premesse del decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta.

La risposta da Koelnmesse Asia è arrivata a inizio marzo, dando il la all’affidamento diretto a Koelnmesse srl, dopo la richiesta del relativo preventivo. La società milanese è dal 2002 la filiale italiana della società che lega il proprio nome alla celebre Fiera di Colonia. Il servizio che sarà offerto alla Regione prevede anche la presenza di hostess e interpreti nei limiti di una figura ogni cinque imprese.