Turismo, Regione investe sul brand Sicilia

Avviso dell’assessorato regionale per acquisire proposte di comunicazione: le istanze entro il 21 novembre. Due milioni di euro per promuovere siti Unesco, borghi, itinerari gastronomici e cammini

PALERMO – La comunicazione al centro delle strategie di promozione del territorio isolano, mettendone in evidenza siti culturali, percorsi religiosi, valorizzandone i punti forti, per rendere la Sicilia meta e desiderio di molti turisti che ancora non ne conoscono la bellezza e la ricchezza. È questo lo scopo dell’indagine di mercato avviata dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con l’obiettivo di selezionare proposte di comunicazione che “siano organiche – si legge nel Ddg 2865/S6 – omogenee e congruenti con le finalità del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2022/2024”, per il potenziamento dei programmi di sviluppo turistico in funzione del rafforzamento della capacità attrattiva della Sicilia.

L’avviso sarà finanziato con fondi a valere sul capitolo del bilancio della Regione 474109 “Piano Sviluppo e Coesione-Spese per l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione di eventi a titolarità previsti nel 2022 e nel 2023”, alla voce “Azioni di comunicazione” per 2 milioni di euro. Gli interessati potranno presentare la propria istanza entro il prossimo 21 novembre.

Le proposte dovranno riferirsi in particolare alla promozione dei siti Unesco, i borghi, il turismo religioso, cammini ed itinerari, enogastronomici e non, il turismo lento, quello sportivo, gli spettacoli dal vivo, il cineturismo e quello sostenibile. Le candidature dovranno riguardare azioni di comunicazione e promozione che contengano una serie di elementi ritenuti fondamentali: la capacità di promozione del territorio, attraverso la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta turistica; la coerenza rispetto alla domanda turistica potenziale individuata negli strumenti di programmazione del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e la capacità di concorrere ad incrementare il tasso di appeal turistico del territorio regionale. Ancora, il progetto potrà attivare interventi promozionali di richiamo europeo e di inserimento in network transnazionali o generare elevata copertura mediatica su network televisivi almeno a copertura nazionale.

Non meno importante, il progetto dovrà promuovere il brand Sicilia attraverso il web ed i social media, generando un elevato numero di followers nelle pagine dei maggiori social utilizzati per le diverse manifestazioni. Saranno considerati di particolare interesse le progettualità che contemplino il più ampio ventaglio di strumenti di comunicazione, nell’ottica di una coerente, omogenea ed efficace azione di promozione e comunicazione dell’offerta turistica territoriale, con particolare riferimento al territorio nazionale ed internazionale. Sono tassativamente escluse: le attività di comunicazione e promozione a supporto di eventi di soggetti terzi ricadenti sul territorio regionale nonché l’acquisizione di servizi ed azioni di comunicazione che comportino forme di compartecipazione.

Assolutamente esclusa, poi, la mera esecuzione di campagne di comunicazione tramite acquisto di spazi pubblicitari che non siano accompagnate da organiche azioni di promozione. Si punta a campagne di tipo diverso: educational trip, press tour stampa specializzata, blogger ed influencer tour, troupe Tv, Sicilian days/Sicilian Week, eventi promozionali segmentali in Italia ed all’estero, Sport Day, inserzionistica specializzata, degustazioni, conferenze stampa. Attività diversificate, quindi, che permettano di avvicinare il più ampio target possibile, da più giovani ai meno giovani, che possono trovare sul territorio siciliano la propria vacanza su misura.