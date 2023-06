“Allarme squalo” in Sicilia, bagnanti abbandonano la spiaggia. Il Comune: “Nessun pericolo”

Momenti di apprensione per i bagnanti, arriva la spiegazione del Comune: "Nessun pericolo per l'uomo, ecco perché".

Ha generato non poca preoccupazione nelle scorse ore la presenza di un presunto squalo nelle acque antistanti Oliveri, località in provincia di Messina.

Diversi bagnanti che stavano trascorrendo un momento di relax in spiaggia si sono infatti allarmati e hanno deciso di allontanarsi dalla riva nel momento in cui l’animale è stato avvistato a pochi metri dalla battigia.

Squalo in mare, il Comune: “Nessun pericolo”

A ridimensionare l’allarme, tuttavia, è stato il Comune di Oliveri attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“È stato segnalato un animale a pochi metri dalla riva. Abbiamo chiesto agli esperti della società di ricerca Necton e si tratta di una verdesca, totalmente innocua“, si legge sulla pagina social.

“Con molta probabilità si è avvicinata a riva mentre inseguiva una preda. La sua presenza nelle nostre acque conferma che sono molto pulite. Buon bagno a tutti!”, ha concluso il Comune di Oliveri.

Il biologo “Verdesca non interessata”

A confermare la natura bonaria dell’animale marino è stato, nelle scorse ore, Carmelo Isgrò, biologo, Direttore e fondatore del MuMa del Mare Milazzo, attraverso un ulteriore post social, commentando un video in cui si vede un bagnante fuggire dalla presenza della verdesca.

“Non servono allarmismi inutili, questa verdesca non era assolutamente interessata all’uomo infatti ha preso la direzione opposta. Inoltre ricordiamo sempre che siamo noi nel loro ambiente e non il contrario.”

Fonte foto: Screenshot video Facebook – Carmelo Isgrò