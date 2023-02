Allarme tsunami in Sicilia, Cocina: “Onde anomale nel Siracusano, ma senza danni”

Scongiurato dunque il pericolo per le coste dell'Isola, con il rischio tsunami che è rientrato. Schifani: "Notte quasi in bianco".

“L’allerta tsunami è cessata e in Sicilia non ci sono stati danni: solo a Portopalo, nel Siracusano, alcune onde anomale giunte verso le 6.40, come previsto, ma non abbiamo avuto altri segnali”.

Lo ha dichiarato il Protezione civile siciliana Salvo Cocina, parlando delle ore di apprensione vissute nell’Isola la scorsa notte a seguito del devastante sisma tra Turchia e Siria.

Allarme tsunami, Cocina: “Allarme dato subito”

“Si sapeva di onde molto più piccole del previsto, sono state misurate onde in Turchia di circa 15 centimetri, un fenomeno molto più modesto del preventivato”, ha aggiunto Cocina.

“Abbiamo subito dato l’allarme ai sindaci dei Comuni costieri, Catania, Messina e Siracusa, ma anche a quelli de Ragusano e dell’Agrigentino. Si sarebbero attivati i Centri operativi comunali, il Comune di Catania è stato molto pronto e avremmo disposto l’evacuazione dei villaggi costieri. Non c’è stato bisogno, l’allerta è rientrata“.

Allarme tsunami, Schifani: “Notte quasi in bianco”

E’ stata “una notte quasi in bianco. Abbiamo seguito personalmente l’evoluzione della situazione da Catania, sembrava che la situazione fosse delicata, con un pericolo per le coste orientali siciliane. Poi c’è stata una revoca ufficiale dell’allerta tsunami. I nostri sistemi di Protezione civile, sia nazionale che regionale, hanno dimostrato di tenere bene il punto“.

Lo ha detto, contattato telefonicamente dall’Italpress, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a proposito dell’allerta tsunami che era scattata nell’Isola a seguito del violentissimo sisma che ha colpito stanotte la regione dell’Anatolia Sud-orientale.