Terremoto in Turchia e Siria con centinaia di morti: revocato allarme tsunami in Sicilia

Scossa di magnitudo 7.9 poco dopo le 2 di notte. Rientrata l'allerta maremoto inizialmente prevista per l'Isola. Nel Sud Italia treni rimasti fermi per un'ora

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito durante la notte la Turchia e la Siria. Previsto inizialmente un allarme tsunami per la Sicilia ma poi è stato revocato.

Erano da poco trascorse le 2 in Italia quando la terra ha iniziato a tremare provocando un bilancio drammatico. Si parla di circa 500 vittime Un bilancio che però è destinato a crescere visto che in diverse zone risultano crollate decine di edifici. E non solo la Turchia e la Siria sono state duramente colpite dal terremoto. In Libano per esempio la terra ha tremato per 40 secondi, la gente è fuggita in strada terrorizzata.

#Terremoto tremende immagini arrivano in questa alba, dalla #Siria e dalla #Turchia per il terremoto 7.7 💔 video Lion Udler pic.twitter.com/RUDWXluz20 — micaelaanna07 (@micaelaanna07) February 6, 2023

Allarme tsunami in Sicilia

Dopo la fortissima scossa, l’Ingv aveva emesso un’allerta tsunami informando che l’onda di impatto dovrebbe sarebbe arrivata sulla costa siciliana alle 6:35 su Siracusa‚ alle 6:39 a Catania e alle 6:40 a Messina. Il Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) della Sicilia invitava “i cittadini ad allontanarsi dal litorale basso‚ da zone portuali‚ e di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione”.

L’allarme è poi rientrato. Successivamente, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che è stato revocato l’allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv. È ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30.