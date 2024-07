VIDEO | Aggiornamento Stromboli, resta l’allerta rossa: le immagini dell’ultimo sopralluogo

Gli esperti: "La morfologia dei crateri è cambiata".

Rimane in vigore l’allerta rossa per il vulcano Stromboli: è la decisione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi-settore rischio vulcanico dopo l’ultimo sopralluogo.

Una buona notizia, però, c’è: sembra che, dopo tanti giorni di intensa attività che hanno portato all’allerta attualmente in vigore, al momento non si evidenzino attività di rilievo e/o potenzialmente pericolose del vulcano.

Allerta rossa a Stromboli ancora in vigore: l’ultimo sopralluogo

Il Dipartimento di Protezione Civile, con un elicottero dell’esercito, assieme al personale del Laboratorio di geofisica sperimentale dell’Università di Firenze e del Labvulc dell’Università agli Studi di Palermo Distem, ha effettuato un sopralluogo post-parossismo.

Condividendo le immagini del controllo, LGS – Laboratorio Geofisica Sperimentale – commenta: “Dal video si può verificare la profonda modifica morfologica della terrazza craterica dopo i crolli e l’esplosione parossistica”. La morfologia dei crateri, pertanto, è cambiata profondamente.

Dopo il sopralluogo, quindi, le autorità competenti hanno deciso di mantenere l’allerta rossa. Continuano i controlli e gli aggiornamenti sull’attività del vulcano delle Isole Eolie.

FOTO E VIDEO – di LGS (Laboratorio Geofisica Sperimentale), tramite canale Facebook. Link: https://www.facebook.com/LGS.LaboratorioGeofisicaSperimentale/videos/1572781999964674.

