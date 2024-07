VIDEO | Caos a Stromboli, sirene e spiagge evacuate: scatta l’allarme tsunami

Turisti e isolani sono stati allontanati dalle spiagge e dal centro abitato.

Forte esplosione del cratere del vulcano Stromboli: una nube di cenere gigantesca si espande in cielo. Scattato a Stromboli anche l’allarme tsunami delle sirene, ma non c’è stata onda anomala. L’aliscafo in arrivo a Stromboli è stato bloccato: non è stato fatto attraccare ed è ritornato indietro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’allarme tsunami a Stromboli

Turisti e isolani sono stati allontanati dalle spiagge e dal centro abitato. Le forze dell’ordine hanno distribuito mascherine e tutta la gente è stata invitata a rifugiarsi in chiesa nella piazza principale di San Vincenzo.

L’eruzione è visibile da tutte le isole, anche dalle più lontane Filicudi e Alicudi. Attive sia le squadre della Protezione civile locale che i forestali volontari.

L’ufficio del sindaco di Messina, Federico Basile, sta chiamando tutti i sindaci della zona costiera per avvertirli del pericolo, così come da protocollo. La situazione, visto l’allarme tsunami a Stromboli, è sotto monitoraggio.

Fonte video: Facebook – Università degli Studi di Palermo – Younipa