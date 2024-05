VIDEO | Alluvione, colate di detriti vulcanici e fango: morti e dispersi

Le alluvioni nell'isola di Sumatra, in Indonesia, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio. Almeno una cinquantina di vittime.

Le alluvioni nell’isola di Sumatra, in Indonesia, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio e non solo, hanno provocato almeno una cinquantina di vittime. Si sono abbattute nel territorio intense piogge monsoniche. Il materiale eruttato dal vulcano Marapi il 4 dicembre 2023 è stato spostato da questo “fiume” generando una fanghiglia. In gergo tecnico si parla di lahar ma questo fango è chiamato pure “lava fredda”. Sono stati travolti i distretti Agam e Tanah Datar. Diversi villaggi di montagna sono stati colpiti. Sono state sommerse case, palazzi e circa 72 ettari di terre. Distrutte scuole, ospedali e moschee.