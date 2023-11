Alluvione in Toscana: nella notte forti piogge, esaurita la linea temporalesca

"Le forti piogge della notte hanno comportato ulteriori accumuli importanti", dice il presidente della Regione Toscana, Giani

“La linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è esaurita nel suo spostamento verso levante”. Lo rende noto via social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Si stanno concludendo anche le piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo. Nella notte ha piovuto in modo intenso “anche nelle zone alluvionate facendo alzare i livelli dei bacini con terreni già saturi”. “Le forti piogge della notte hanno comportato anche nelle zone già alluvionate ulteriori accumuli importanti e ci sono stati nuovi distacchi di corrente elettrica”, fa sapere Giani. “Sempre al lavoro i tecnici Enel”, per riparare circa 16.000 utenze senza energia elettrica.

L’allerta nei fiumi

Nella notte il fiume Ombrone pistoiese ha raggiunto il secondo livello di guardia rimanendo stazionario; il fiume Arno e il fiume Serchio con livelli in aumento ma senza nessuna criticità, precisa Giani. Il forte vento ha fatto registrare raffiche fino a 90km/h in pianura. Per il mare nelle prossime ore è possibile un’ulteriore intensificazione delle onde con altezza localmente compresa tra 4 e 5 metri.

Situazione più problematica nel Pistoiese

Nella notte la situazione più problematica si è registrata nel Pistoiese. A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, c’è stata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata. Sul posto sono intervenuti personale e mezzi del sistema regionale di protezione civile.