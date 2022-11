Almanacco di San Martino e Singles’ Day: gli anniversari e le ricorrenze dell’11 novembre

L'11 novembre si festeggia San Martino, ma non solo: ecco gli anniversari e le ricorrenze da ricordare nell'almanacco del giorno di QdS.

L’11 novembre è il 315º giorno del calendario gregoriano, giorno della festa di San Martino, e mancano 50 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Almanacco 11 novembre, cosa si celebra oggi?

L’11 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Martino. Si tratta di una giornata per commemorare Martino di Tours, quindi chiunque porti il nome Martino o Martina festeggerà il proprio onomastico.

In giro per il mondo si celebrano anche numerose giornate. Nello specifico, è festa nazionale in Angola (si ricorda l’indipendenza dal Portogallo raggiunta nel 1975), Belgio e Francia (in memoria dell’armistizio del 1918) e in Polonia (si ricorda la liberazione di Varsavia del 1918. Negli Usa si celebra l’11 novembre anche il Remembrance Day, la Giornata dei Veterani, così come in Regno Unito, Canada e Australia. Infine, in Lettonia è il Lāčplēša Diena, un momento commemorativo per i soldati che hanno combattuto per l’indipendenza della Lettonia.

Oggi è anche il “Singles Day” (la data, infatti, è 11/11).

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Diversi i nati dell’11 novembre, che oggi festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Leonardo DiCaprio, attore statunitense; Raffaele Gualazzi, musicista jazz italiano; Alessia Marcuzzi, presentatrice e attrice italiana; Demi Moore, attrice statunitense; Fabrizio Pregliasco, virologo; Vittoria Schisano, attrice italiana; Nina Senicar, modella serba; Luca Zingaretti, attore italiano.

Si ricorda in questo giorno anche l’anniversario di nascita di: Sergio Anselmi, storico, scrittore e intellettuale italiano; il sovrano spagnolo Carlo IV di Borbone; Fëdor Dostoevskij, celebre scrittore russo; Vittorio Emanuele III, terzo re d’Italia; Graziella Romano, in arte Lalla Romano, nota scrittrice e giornalista italiana.

Accadde oggi, 11 novembre

L’almanacco del giorno di oggi, 11 novembre, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1190: A Messina i re Tancredi di Sicilia e Riccardo I d’Inghilterra firmano un trattato con il quale il secondo si impegna ad aiutare il Regno di Sicilia.

1889: Washington diventa il quarantaduesimo Stato membro degli Usa.

1918: Nasce la Seconda Repubblica di Polonia e si ferma l’armistizio di Compiègne, che pone fine alla Grande Guerra.

1923: Dopo il fallimento del Putsch di Monaco, l’11 novembre di quell’anno Adolf Hitler viene arrestato e finisce in carcere.

1962: Viene ratificata la Costituzione del Kuwait.

1965: La Rhodesia – oggi Zimbabwe – viene dichiarata indipendente dall’impero britannico.

1975: L’Angola ottiene l’indipendenza dal Portogallo.

1981: Antigua e Barbuda fanno il loro ingresso nelle Nazioni Unite.

2004: Muore il leader palestinese Yasser Arafat, noto per aver firmato gli Accordi di Oslo.