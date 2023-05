Il 12 maggio è la Giornata della sindrome da stanchezza cronica: l’almanacco del giorno

Giornata delle infermiere e non solo: gli anniversari e le ricorrenze del giorno su QdS.it.

Il 12 maggio è il 132º giorno del calendario gregoriano e mancano 233 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 12 maggio

Ricorrono 3 giornate mondiali: la Giornata internazionale dell’infermiere, in memoria della nascita dell’infermiera britannica Florence Nightingale; la Giornata mondiale della fibromialgia (sindrome che causa principalmente aumento della tensione muscolare) e, infine, la Giornata mondiale della sindrome da stanchezza cronica.

I santi del 12 maggio sono: Santi Nereo e Achilleo; in più, la Chiesa Cattolica ricorda anche i martiri San Pancrazio, San Cirillo e sei compagni (martiri in Mesia) e San Crispolto e compagni (martiri di Bettona).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 12 maggio, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Andrew Curtis Howe Besozzi, atleta italiano; Rami Malek, attore statunitense; Rishi Sunak, politico inglese e Primo ministro del Regno Unito; Zdenek Zeman, allenatore ceco,

Anniversari di nascita

Giuseppe Giusti, scrittore e poeta italiano;

Katharine Hepburn, attrice statunitense;

Jonah Lomu, giocatore di rugby neozelandese;

Gabriel Charles Dante Rossetti, pittore e poeta inglese.

Anniversari di morte

Domenica Bertè, in arte Mia Martini, cantante italiana e sorella di Loredana Bertè.

Accadde oggi, 12 maggio

113 – Inaugurazione della Colonna Traiana a Roma.

1797 – Il Maggior Consiglio di Venezia consegna la città a Napoleone Bonaparte.

1815 – Nasce Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna.

1881 – La Tunisia diventa un protettorato francese.

1948 – Giuramento di Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.

1974 – In Italia, al referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio dell’11 maggio vincolo i NO.

2000 – Apre al Tate Modern Gallery a Londra.

2002 – L’11 maggio l’ex presidente Jimmy Carter è il primo presidente statunitense a visitare l’isola di Cuba dopo la Rivoluzione di Castro.

2008 – Un terremoto di grado 7.8 della scala Richter devasta la Cina.

2017 – Attacco Ramsonware a milioni di computer in tutto il mondo.