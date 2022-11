Almanacco 12 novembre:  la strage di Nassiria, Hitler vince le elezioni

Dal santo del giorno ai tanti anniversari e compleanni da ricordare: ecco l'almanacco del 12 novembre di QdS.

Il 12 novembre è il 316º giorno del calendario gregoriano (il 317º negli anni bisestili). Mancano 49 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno

San Renato

Accadde Oggi

1918 – L’Austria diventa una repubblica

1927 – Apertura al traffico dell’Holland Tunnel, che collega New York al New Jersey passando sotto il Fiume Hudson.

1964 – Si chiudono a Tokyo i II Giochi paralimpici estivi

1970 – La Oregon Highway Division tenta di distruggere la carcassa di una balena arenata usando dell’esplosivo, portando al tristemente noto episodio della “balena esplosa”

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran : in risposta alla situazione degli ostaggi a Teheran, il presidente statunitense Jimmy Carter ordina il blocco di tutte le importazioni di petrolio dall’Iran agli USA

1980 – La sonda spaziale Voyager I della NASA compie il suo passaggio più ravvicinato a Saturno

1990 – Il principe ereditario Akihito viene formalmente incoronato come imperatore del Giappone, diventando il 125º monarca giapponese.

1991 – Massacro di Dili, la polizia apre il fuoco su una folla di dimostranti di colore in Timor Est

1996 – Processo ENI-SAI: Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione

1998 – La Daimler-Benz completa la fusione con la Chrysler che dà vita alla DaimlerChrysler

2001 – Guerra in Afghanistan: le forze dei Talebani lasciano Kabul, la capitale dell’Afghanistan, prima dell’arrivo delle truppe dell’Alleanza del nord

2003 – In un attentato suicida a Nāṣiriyya in Iraq muoiono 23 persone, tra loro 19 sono italiani: 12 Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito Italiano e 2 civili

2011 – Il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

2012 – Alluvione della Maremma grossetana: 5 vittime e ingentissimi danni.

2014 – La sonda Rosetta, dopo 10 anni dal lancio atterra sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko

Nati