Il 16 maggio è la Giornata mondiale della celiachia: l’almanacco del giorno

Due giornate mondiali, il compleanno di Fiorello e di Laura Pausini e tante altre curiosità sul 16 maggio.

Il 16 maggio è il 136º giorno del calendario gregoriano e mancano 229 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 16 maggio

Il 16 maggio si celebrano la Giornata internazionale della luce (promossa dall’UNESCO) e la Giornata mondiale della celiachia.

I santi del giorno sono San Ubaldo Vescovo e Giovanni Nepomuceno.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati del 16 maggio, che festeggiano in questa giornata il proprio compleanno. Tra loro: Claudio Baglioni, cantautore italiano; Pierce Brosnan, attore irlandese; Emanuela Trane, in arte Dolcenera, cantante; Elia Specolizzi, in arte DrefGold, rapper; Niccolò Fabi, cantautore italiano; Rosario Fiorello, showman italiano; Megan Fox, attrice statunitense; Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano; Laura Pausini, cantante italiana; Rita Rusić, attrice e produttrice cinematografica croata; Giovanni Soldini, velista italiano; Debra Winger, attrice statunitense.

Anniversari di nascita 16 maggio

Maria Gaetana Agnesi, matematica e teologa italiana;

Tamara Rosalia Gurwik-Gorska, pittrice polacca;

Mario Monicelli, regista italiano.

Anniversari di morte 16 maggio

Ronnie James Dio, cantante metal statunitense;

James Maury Henson, produttore e regista statunitense, “papà” dei Muppets;

Andrew Geoffrey Kaufman, comico e attore statunitense;

Charles Perrault, scrittore francese.

Accadde oggi: 16 maggio

1532 – Sir Thomas More si dimette dalla carica di Lord cancelliere d’Inghilterra.

1811 – Gli eserciti alleati di Spagna, Portogallo e Gran Bretagna sconfiggono le truppe napoleoniche nella battaglia di Albuera.

1897 – Inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo con il “Falstaff” di Giuseppe Verdi.

1944 – Rivolta dei deportati Sinti e Rom nel campo di concentramento di Auschwitz. L’anno precedente, il 19 aprile, era scoppiata una rivolta nel ghetto di Varsavia.

1948 – Il 16 maggio Chaim Weizmann ottiene la carica di presidente di Israele.

1974 – Secondo arresto, a Milano, per Luciano Liggio, mafioso siciliano noto come la Primula Rossa. Nello stesso giorno, inoltre, “Tito” (Josip Broz) diventa presidente a vita della Jugoslavia.

2003 – Una serie di attentati, attribuiti ad Al Qaeda, a Casablanca provocano la morte di 12 persone.

2006 – Prima presentazione del MacBook, il notebook più noto di Apple.

2010 – L’Inter di José Mourinho ottiene il quinto Scudetto consecutivo.

2017 – Primo incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e l’omologo turco Recep Tayyip Erdoğan.

