Almanacco 17 novembre: gli anniversari e il santo del giorno

Due giornate mondiali (dedicate a studenti e bambini prematuri), tanti compleanni e anniversari da ricordare: ecco l'almanacco del giorno del 17 novembre.

Almanacco del giorno: il 17 novembre è il 321º giorno del calendario gregoriano e mancano 44 giorni alla fine dell’anno. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Elisabetta d’Ungheria e si celebrano ben due giornate mondiali: quella dei bambini nati prematuri e quella degli studenti.

Ecco gli anniversari e gli eventi da ricordare.

Almanacco del giorno, 17 novembre: cosa si celebra

Il 17 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Elisabetta d’Ungheria, terziaria francescana. Viene considerata la protettrice di Assia, infermieri, società caritatevoli, fornai e dell’Ordine Francescano Secolare. In Ungheria la festa in suo ricordo è il 19 novembre.

Ricorrono anche due giornate internazionali. La prima è la Giornata Mondiale del Prematuro (o della Prematurità), dedicata a tutti i bambini nati prima della data prevista per il parto. In Italia – secondo i dati del Ministero della Salute sui neonati e la prematurità – nascono ogni anno oltre 30.000 prematuri e la Giornata di oggi è un’occasione per sensibilizzare i genitori alle problematiche legate alla prematurità (alla nascita, quindi, prima della 37esima settimana) e dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

La seconda Giornata internazionale del 17 novembre è la Giornata degli Studenti. Si svolgono iniziative per sostenere il diritto degli studenti allo studio e alla libertà d’espressione, ma si ricordano anche gli eccidi nazisti di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano alla guerra.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 17 novembre. Tra loro: Alessandra Celentano, “LA” maestra di “Amici”, ex ballerina e coreografa; Daniel DeVito, attore; Claudio Gregori, attore e comico; Sophie Maupu, attrice francese; Rachel McAdams, attrice canadese; Amber Michaels, pornostar tedesca; Nada Malanima, cantante italiana; Claudia Pandolfi, attrice; Lina Sastri, attrice e cantante; Martin Scorsese, regista statunitense; Carlo Verdone, attore e regista italiano.

Si ricordano anche gli anniversari di nascita di: Jeff Buckley, cantautore e chitarrista statunitense scomparso nel 1997; Stanley Cohen, biochimico e premio Nobel morto nel 2020; Alfonso La Marmora, generale italiano; Luigi XVIII di Francia, monarca; August Ferdinand Möbius, matematico e astronomo tedesco; Giò Pomodoro, scultore italiano scomparso nel 2002; Calisto Tanzi, imprenditore italiano. Secondo le fonti storiche, il 17 novembre era anche il compleanno dell’imperatore romano Vespasiano.

Infine, ricorrono anche gli anniversari di morte di: Maria I Tudor (detta “la Sanguinaria” o “Bloody Mary”); Doris Lessing, scrittrice; Pico della Mirandola, umanista e filosofo; Totò Riina, boss mafioso; Auguste Rodin, pittore francese morto nel 1917.

Accadde oggi, 17 novembre

L’almanacco del giorno del 17 novembre si conclude con una serie di anniversari da ricordare:

1558: Muore Maria Tudor e la figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, Elisabetta I, diventa regina di Inghilterra e Irlanda.

1800: Il Congresso USA trasferisce la sede da Philadelphia a Washington D.C.

1820: Nathaniel Palmer è il primo statunitense a raggiungere l’Antartide. Una penisola prende il suo nome poco tempo dopo.

1839: Debutta a Milano la prima opera di Giuseppe Verdi, “Oberto, Conte di San Bonifacio”.

1869: Inaugurazione del Canale di Suez in Egitto.

1903: Il Partito Social Democratico dei Lavoratori Russo si divide in bolscevichi e menscevichi.

1922: L’ex sultano dell’Impero ottomano Mehmed VI si reca in esilio in Italia.

1939: Eccidi nazisti contro studenti e docenti cecoslovacchi che si opponevano alla guerra.

1970: Douglas Engelbart riceve il brevetto per il primo mouse.

1973: Insurrezione degli studenti del Politecnico di Atene contro il regime militare in Grecia.

1983: Nasce in Messico l’Esercito zapatista di liberazione nazionale.

1989: Inizio della Rivoluzione di Velluto in Cecoslovacchia.

1997: L’attentato a Luxor uccide 62 turisti in visita nel sito di Deir el-Bahari, in Egitto.

2000: Dopo aver partecipato al forum dell’Asia-Pacific Economic Cooperation, il presidente del Perù Alberto Fujimori si rifugia a Tokyo per timore di essere perseguito per il reato di corruzione.

2018: Iniziano in Francia le manifestazioni del Movimento dei gilet gialli.

2019: Nella provincia di Hubei (Cina) viene riportato il primo caso di Covid-19, il virus che ha scatenato una pandemia nel 2020.

Immagine di repertorio