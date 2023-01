Da Borsellino a Cézanne, diversi compleanni e anniversari il 19 gennaio: l’almanacco

Santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare: l'almanacco del giorno 19 gennaio su QdS.it.

Il 19 gennaio è il 19º giorno del calendario gregoriano e mancano 346 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 19 gennaio: santo e ricorrenze

Nel giorno 19 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni, vescovo di Ravenna; San Germanico, martire di Filadelfia e la famiglia cristiana composta dai santi Mario, Marta, Abaco e Audiface.

Non si segnalano giornate internazionali di rilievo, ma negli Stati Uniti (in particolare in Texas) si celebra il Confederate Heroes Day.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 19 gennaio, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Mehmet Ali Agca, terrorista turco; Julian Barnes, scrittore inglese; Stefan Edberg, tennista svedese; Gemma Galgani, personaggio televisivo noto soprattutto per la sua partecipazione a “Uomini e donne”, trasmissione condotta da Maria De Filippi; Alessandro Haber, attore italiano; Janis Joplin, cantante statunitense; Claudio Marchisio, calciatore italiano; Pietro Carlo Padoan, economista italiano; Raimondo Todaro, ballerino siciliano;

Si ricorda inoltre l’anniversario di nascita del magistrato antimafia Paolo Borsellino, vittima di Cosa nostra. Sempre il 19 gennaio erano nati anche lo scrittore Edgar Allan Poe e il pittore Paul Cézanne.

Accadde oggi 19 gennaio

1419: Il 19 gennaio Rouen si arrende a Enrico V d’Inghilterra che rende la Normandia parte dell’Inghilterra.

1807: Nasce in Virginia il generale Robert Lee, comandante in capo dell’esercito sudista durante la Guerra di secessione. In questo giorno il Texas celebra il Confederate Heroes Day.

1940: Nasce a Palermo il magistrato Paolo Borsellino.

1941: Il Regno Unito lancia l’offensiva contro le truppe italiane nell’Africa orientale in Etiopia, Somalia ed Eritrea.

1949: Cuba riconosce Israele.

1956: Il Sudan entra a far parte della Lega araba.

1966: Indira Gandhi diventa la prima donna premier in India.

1969: Muore Jan Palach, patriota cecoslovacco diventato simbolo della primavera di Praga.

1977: Nevicata storica a Miami.

1983: Il criminale di guerra nazista Klaus Barbie viene arrestato in Bolivia.

2000: Il 19 gennaio muore ad Hammamet Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano.

2005: Atto di vandalismo in Somalia, miliziani musulmani distruggono il cimitero italiano di Mogadiscio.

Immagine di repertorio