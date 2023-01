Almanacco 28 gennaio: l’invenzione dei mattoncini Lego, l’Oms annuncia il virus Zika

Almanacco del giorno del 28 gennaio 2023: santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare

E’ il 28° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 337 giorni.

Eventi e ricorrenze del 28 gennaio

Vengono inventati i celeberrimi mattoncini della LEGO, la Ford annuncia l’acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari, l’Organizzazione mondiale della sanità annuncia il diffondersi del Virus Zika.

Santi del giorno

San Tommaso d’Aquino (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Tommaso, deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Nome di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso, noto principalmente perché dubitò della Resurrezione di Gesù.

Il nome Tommaso è ancora oggi particolarmente popolare in Italia: è presente da oltre 10 anni tra i 15 nomi per neonati più utilizzati. La variante inglese Thomas è molto popolare nei paesi anglofoni, soprattutto nel Regno Unito dove è stabilmente nella top 10 dei nomi usati per i neonati inglesi.

Nati

Sei nato oggi 28 gennaio? Spesso combatti tutta la vita per un ideale. Autorevolezza e senso pratico possono fare di te un ottimo politico ma anche portarti a ruoli di responsabilità nel mondo dell’industria. Gli amici rappresentano una parte importante della tua vita e contribuiranno ad allietare il tuo matrimonio e la tua vita familiare.

1971 – Mario Biondi: Per molti è il Barry White italiano, perché con la sua voce calda e blues ricorda il grande cantautore americano. Siciliano di Catania, Mario Ranno, il vero nome, muove i primi passi nel canto da corista in chiesa, proprio come i suoi idoli della musica “black”. L’inglese diventa presto la sua prima lingua e ciò, nel 1988, gli permette di fare da spalla a un mostro sacro del blues qual è Ray Charles.

1978 – Gianluigi Buffon: Nato a Carrara (Toscana) è un calciatore, portiere della Juventus e della Nazionale italiana, considerato tra i migliori portieri di tutti i tempi.

Scomparsi oggi

1972 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano

Accadde Oggi