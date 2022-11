Almanacco 28 novembre, dal Cyber Monday agli anniversari del giorno

Cyber Monday, tanti compleanni e anniversari da ricordare: l'almanacco del giorno del 28 novembre su QdS.

Il 28 novembre è il 332º giorno del calendario gregoriano e mancano 33 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 28 novembre

Il 28 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo della Marca, religioso e sacerdote. Tra gli altri santi e venerazioni del giorno ci sono: San Rufo, Santo Stefano il Giovane, i Beati Giovanni Gesù Adradas Gonzalo e 14 compagni e Sant’Irenarco.

In questa stessa giornata si celebra la Giornata internazionale del Mediterraneo. A livello internazionale, essendo questo 28 novembre il lunedì successivo al Black Friday, è anche il Cyber Monday. Una giornata di sconti e promozioni speciali per gli acquirenti online, soprattutto (ma non solo) per i prodotti tecnologici.

Infine, oggi è festa nazionale in 3 Paesi: Albania, Mauritania e Repubblica del Congo. I primi due celebrano la festa dell’indipendenza, il terzo la festa della Repubblica.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 28 novembre, che festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Ed Harris, attore statunitense; Massimo Recalcati, psicoanalista e accademico italiano; Martina Stella, attrice italiana. Si ricorda anche l’anniversario di nascita di: Alfonso XII di Borbone, sovrano spagnolo; Laura Antonelli, attrice italiana; William Blake, poeta e artista inglese; Friedrich Engels, economista e filosofo tedesco; Alberto Moravia, scrittore italiano.

Il 28 novembre ricorre anche l’anniversario di morte di Cesare Beccaria, illustre giurista ed economista italiano.

Accadde oggi, 28 novembre

L’almanacco del giorno si conclude con alcuni anniversari da ricordare.

1520: Ferdinando Magellano raggiunge l’Oceano Pacifico attraverso il passaggio lo Stretto che oggi porta il suo nome.

1785: Il rappresentante statunitense Benjamin Hawkins e gli indiani Cherokee firmano il primo trattato di Hopewell. Il confine tra terre indiane e insediamenti americani viene segnato a ovest del fiume Duck in Tennessee.

1821: Panamá dichiara la propria indipendenza dalla Spagna e si unisce alla Grande Colombia di Simón Bolívar.

1843: Francia e Regno Unito riconoscono l’indipendenza del Regno delle Hawaii.

1895: Prima gara di automobili negli USA 54 miglia da Chicago a Evanston (Illinois).

1905: Il nazionalista irlandese Arthur Griffith fonda il partito Sinn Féin.

1943: Inizia la Conferenza di Teheran, primo vertice tra le potenze alleate durante la Seconda guerra mondiale.

1960: La Mauritania ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1975: Timor-Leste dichiara l’indipendenza dal Portogallo.

1990: Dimissioni di Margaret Thatcher da primo ministro del Regno Unito.

1994: Tramite un referendum la Norvegia respinge l’adesione all’Unione Europea.

2016: Si verifica, vicino a Medellín in Colombia, il disastro aereo del volo LaMia 2933. A bordo c’erano 81 persone.

2020: Papa Francesco nomina il primo cardinale afroamericano, Wilton Gregory.

