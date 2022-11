Almanacco 29 novembre, nasce la Repubblica di Jugoslavia e l’ONU vota per la ripartizione della Palestina

Ecco l’almanacco del 29 novembre 2022 con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Il 29 novembre è il 333esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 32 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 29 novembre

Il 29 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Saturnino di Tolosa, primo Vescovo di Tolosa e tra i santi più venerati in Francia e in Spagna. Viene indicato come il protettore delle corride.

Oggi ricorre la Giornata Internazionale per la solidarietà con il popolo palestinese. La giornata è stata istituita nel 1977 in questa data dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 32/40 B, per il suo significato per il popolo palestinese. Il 29 novembre 1947 fu approvata la Risoluzione 181 che prevedeva il Piano di partizione della Palestina elaborato dal Comitato Speciale dell’ONU sulla Palestina (UNSCOP).

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati il 29 novembre che festeggiano il loro compleanno. Tra questi ricordiamo: Jaques Chirac, ex presidente della Repubblica Francese (morto nel 2019); Joel Coen, regista statunitense; Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore italiano; Gaetano Donizetti, compositore italiano (morto nel 1848); Carlo Levi, scrittore italiano (morto nel 1975).

Accadde oggi, 29 novembre

