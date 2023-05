“Ei fu”, la morte di Napoleone ma non solo: l’almanacco del 5 maggio

Un anniversario noto a livello internazionale, tanti compleanni "VIP" e due santi del giorno: l'almanacco di QdS.it.

Il 5 maggio è il 125º giorno del calendario gregoriano e mancano 240 giorni alla fine dell’anno: in Italia è la Giornata Nazionale Contro la Pedofilia e la Pedopornografia, mentre a livello internazionale è la Giornata delle Ostetriche.

Ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Cosa si celebra il 5 maggio

In Italia il 5 maggio è la Giornata Nazionale Contro la Pedofilia e la Pedopornografia, ma si celebra anche l’International Midwives day, la Giornata internazionale delle ostetriche.

In due Paesi si festeggia il Giorno della Liberazione: si tratta di Danimarca (1945) ed Etiopia (1941). Inoltre, in Giappone è il Kodomo no hi, Giornata dei bambini. Infine, in Francia il 5 maggio si ricorda l’anniversario di morte di Napoleone, protagonista di una celebre poesia intitolata “Il Cinque maggio” di Manzoni.

La Chiesa cattolica ricorda i santi del giorno del 5 maggio: San Gottardo e Santa Irene da Lecce.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i nati del 5 maggio, che festeggiano il proprio compleanno sotto il segno del Toro. Tra loro: Adele, cantante inglese; Serse Cosmi, allenatore di calcio; Craig David, cantante inglese; Emanuele Giaccherini, calciatore italiano; James LaBrie, cantante canadese e leader dei “Dream Theater”; Vincenzo “Enzo” Miccio, wedding planner e personaggio televisivo italiano; Alessandra Sardoni, giornalista italiana;

Anniversari di nascita

Bice Biagi, giornalista italiana;

Nellie Bly, giornalista statunitense il cui vero nome era Elizabeth Jane Cochran;

Anna Johnson, matematica statunitense;

Søren Kierkegaard, filosofo danese;

Karl Marx, filosofo tedesco e “padre” del Comunismo;

Santa Paola Romana;

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, scrittore polacco e Premio Nobel.

Anniversari di morte

Gino Bartali, ciclista italiano;

Napoleone Bonaparte;

Nando Martellini, giornalista e cronista italiano;

Bobby Sands, attivista politico irlandese;

Alberto Savinio, scrittore, pittore e compositore italiano.

Accadde oggi, anniversari del 5 maggio

1800 – Con l’Atto di Unione nasce il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.

1821 – Morte di Napoleone Bonaparte, in esilio sull’isola di Sant’Elena. Al celebre statista Alessandro Manzoni dedica l’ode “Il Cinque Maggio”.

1860 – Il 5 maggio è una data importante per il Risorgimento italiano, in quanto parte la Spedizione dei Mille di Garibaldi.

1892 – Il Congresso passa l’Atto di esclusione cinese.

1893 – Si registra un crollo della Borsa di New York, che avvia un periodo di depressione economica.

1941 – L’imperatore Hailé Selassié ritorna ad Addis Abeba.

1945 – Le truppe tedesche abbandonano i Paesi Bassi e la Danimarca. Sempre il 5 maggio viene liberato il Campo di concentramento di Mauthausen e i soldati canadesi entrano ad Amsterdam, ponendo fine all’occupazione nazista.

1946 – Nasce la prima schedina della SISAL (futuro Totocalcio).

1949 – Nasce il Consiglio d’Europa.

1954 – Con un colpo di Stato, il generale Alfredo Stroessner prende il potere in Paraguay.

1971 – Pietro Scaglione, Procuratore Capo di Palermo, muore in un attentato mafioso. Viene ucciso da “Primula Rossa”, nome del mafioso Luciano Liggio.

1972 – Il Volo Alitalia 112 proveniente da Roma si schianta a Palermo. Ben 115 le vittime.

1986 – Va in onda l’ultimo episodio di “Love Boat”.

1999 – Anastacia pubblica il suo primo singolo: “I’m Outta Love”.

2000 – Il 5 maggio esce al cinema “Il Gladiatore”.

2007 – A Catania viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a “Vincenzo Bellini”, poi aperto ai passeggeri l’8 maggio 2007.

Immagine di repertorio