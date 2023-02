Almanacco di oggi, 6 febbraio: Elisabetta II diventa Regina d’Inghilterra

L'almanacco del giorno di oggi 6 febbraio 2023: gli anniversari, i compleanni, le storie e le curiosità del giorno.

Il 6 febbraio è il 37º giorno del calendario gregoriano e mancano 328 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Cosa si celebra il 6 febbraio: santo e ricorrenze

La Chiesa Cattolica il 6 febbraio celebra San Paolo Miki, primo martire giapponese. Si tratta di uno dei primi convertiti giapponesi nel Paese del Sol Levante.

Oggi ricorre la Giornata mondiale contro mutilazioni genitali femminili

Il 6 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Il giorno è stato stabilito nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione 67/146.

Compleanni e ricorrenze

Sono numerosi i personaggi famosi che vengono ricordati oggi, 6 febbraio, per il loro compleanno. Tra questi ricordiamo: Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio tv; Natalie Cole, cantante jazz statunitense (morta nel 2015); Sergio Corazzini, poeta italiano (morto nel 1907); Ugo Foscolo, poeta italiano (morto nel 1827); Mario Francese, giornalista italiano vittima di mafia (morto nel 1979); Massimo Giannini, giornalista e conduttore televisivo; Mary Leakey, paleoantropologa e archeologa inglese (morta nel 1996); Bob Marley, cantante giamaicano (morto nel 1981); Ronald Reagan, ex presidente degli Stati Uniti (morto nel 2004); Axl Rose, cantante rock statunitense.

Accadde oggi